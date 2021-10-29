В Уржумском районе уже неделю продолжаются поиски 42-летнего мужчины

О местонахождении мужчины ничего не известно уже более недели. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Жителей Кировской области просят помочь в поиске 42-летнего жителя деревни Берсениха Уржумского района. В последний раз Александра Петрова видели 22 октября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры составили приметный портрет пропавшего мужчины. Рост Александра Валерьевича составляет 170 см. У него плотное телосложение, карие глаза. На голове лысина. Был одет в коричневую кожаную куртку, серую толстовку с белым капюшоном, черные брюки, берцы и шапку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.