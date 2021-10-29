В выходные дни в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей

Водителей будут останавливать не только на улицах города, но и на въездах и выездах из областного центра. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 30 октября, в Первомайском районе Кирова пройдут «сплошные проверки» водителей на состояние опьянения. Помогать в профилактическом мероприятии сотрудникам ГИБДД будут народные дружинники и активисты организации «Ночной Патруль». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспеции.

Стражи дорожного порядка будут стоять не только на улицах города, но и на въездах и выездах из областного центра. Нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет.

В целях избежания коррупции и других конфликтных ситуации, машины ДПС оборудованы видеорегистраторами. Кировчан просят сообщать о нетрезвых водителях по телефону: 02 или 112. Своевременное выявление пьяных за рулем поможет предотвратить множество ДТП и сохранить не одну человеческую жизнь.