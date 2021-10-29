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Здоровье29 октября 2021 10:02

В Кировской области за сутки COVID-19 заразились 257 человек

К аппаратам ИВЛ подключены 42 пациента
Алексей Романов
Алексей Романов
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В отделении реанимации медицинские работники оказывают помощь 204 жителям области

В отделении реанимации медицинские работники оказывают помощь 204 жителям области

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области, по данным оперштаба на 29 октября, выявили 257 новых случая заражения коронавирусом. За предыдущие сутки выписали 470 человек.

Число пациентов в инфекционных стационарах с COVID-19 составляет 5391. В отделении реанимации и интенсивной терапии врачи оказывают помощь 204 жителям региона, 42 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 591. В амбулаторных условиях лечатся 10 672 кировчанина.

В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 735 человек. За сутки вакцинировались 9080 жителей области.