В Кирове из-за резкого торможения троллейбуса пострадала пенсионерка

Водитель троллейбуса совершил резкое торможение для того, чтобы избежать аварии. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 28 октября, в Кирове произошло ДТП с участием троллейбуса. Инцидент случился в 18 часов 15 минут на улице Ивана Попова у дома № 24\1. Об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 55-летний водитель троллейбуса марки «ЗИУ» совершил резкое торможение. В результате чего в салоне общественного транспорта упала 75-летняя женщина. Пенсионерка получила травмы. Потребовалась ли ей госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы.