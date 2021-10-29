Кировчан приглашают на читку малоизвестных пьес великих драматургов и дискуссии о них

Пьесы представят зрителям в виде читок в камерном пространстве большой сцены театра. Фото: предоставлено «Театром на Спасской»

Кировчанам и гостям города представят самую настоящую театральную лабораторию. Проект «Избранное» позволит вернуться к пьесам, которые были пропущены по каким-то причинам, найти не очевидные и не популярные произведения, которых нет в репертуаре современных театров, но они могут быть интересными зрителям. Хотя бы потому, что время не стоит на месте, а все новое, как известно - это хорошо забытое старое.

Проект за авторством Егора Чернышова представляет «Театр на Спасской». С его помощью учреждение частично формирует свой репертуар, ищет новые интересные формы взаимодействия со зрителями. А главное - это открытая площадка для публичного разговора со зрителями о современном театре. Посетители, в свою очередь, благодаря ей смогут познакомиться - вновь или впервые - с малоизвестными пьесами известных драматургов.

Лаборатория будет действовать на протяжении трех дней, в течение которых зрителям представят девять пьес. Они пройдут в виде читок в камерном пространстве большой сцены «Театра на Спасской». После окончания каждой из них пройдет дискуссия по поводу увиденного с участием кураторов и зрителей. За постановку отвечают режиссеры Егор Чернышов, Наталия Красильникова и Александр Трясцин.