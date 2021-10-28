В Кировской области расширят меры поддержки обманутых дольщиков

Соцжилье для обманутых дольщиков доступно с 2017 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутатам кировского Заксобрания представили законопроект, который поможет расширить меры поддержки обманутых дольщиков. С докладом выступил и.о. начальника государственной инспекции строительного надзора Кировской области Вадим Усанов.

По его словам, сейчас в соответствии с региональным законом пострадавшим участником строительства жилья считается человек, включенный в:

- единый реестр проблемных объектов;

- и (или) в реестр граждан, чьи деньги привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены;

- и (или) в реестр пострадавших граждан и перед которым не исполнены обязательства по передаче жилого помещения в собственность.

На данный момент обманутые дольщики имеют право на соцжилье из жилфонда, которое предоставляется по договору найма. Однако из-за изменений в федеральном законе понятие «пострадавший участник строительства жилья» расширилось и их количество увеличилось, а реестр пострадавших граждан вовсе перестал существовать. Сейчас соцжилье могут получить только кировчане, записанные в двух оставшихся профильных реестрах. А благодаря законопроекту его смогут потребовать все участники строительства зданий, включенных в перечень проблемных объектов.

Стоит отметить, что в Кировской области зарегистрированы 1598 обманутых дольщиков по 31 проблемному объекту. Среди них есть и те, кто вложился в возведение домов блокированной застройки - таунхаусов. Благодаря принятию поправок в закон они также смогут получить соцжилье. Ранее оно предоставлялось лишь дольщикам, пострадавшим при строительстве многоквартирных домов.

Депутаты приняли законопроект большинством голосов.