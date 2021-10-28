В Кировской области на пять лет продлят срок выдачи семейного капитала

Субсидия будет выдаваться на третьих и последующих детей, родившихся до 31 декабря 2026 года. Фото: архив «КП»

Для кировчан продлят сроки предоставления регионального семейного капитала на пять лет. Такое решение 28 октября приняли депутаты ОЗС.

Семейный капитал в Кировской области будет предоставляться до 31 декабря 2026 года. Эта мера поддержки полагается семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети.

Выплата предоставляется в двух формах. Можно единовременно получить 50 тысяч рублей на любые цели. Родители смогут использовать средства для решения ипотечного вопроса - в этом случае размер субсидии возрастает до 100 тысяч рублей. При этом возможно повторно обратиться за выплатой в размере 50 тысяч рублей в случае рождения следующего ребёнка. Эту сумму также можно будет направить на первоначальный взнос или на уплату ипотеки.

Мера поддержки была нацелена на детей, рожденных в период с 2019 по 2021 годы. Она оказалась востребованной. Как сообщила министр соцразвития региона Ольга Шулятьева, за три года рождаемость третьих и последующих детей в семьях увеличилась. Так, в 2020 году количество таких детей увеличилось на 142 ребенка по сравнению с 2019 годом.

Всего на данный момент меру поддержки получили 5,5 тысяч семей в Кировской области. В 2019 году правом этой поддержки для улучшения жилищных условий воспользовались лишь 15% семей от общего количества получивших, в 2020 году - 30%, в 2021 - более 30%. Повторно им воспользовались 30 семей, 18 - в текущем году. Поэтому возникло предложение продлить действие регионального семейного капитала еще на пять лет.

Депутаты единогласно проголосовали за принятие законопроекта.