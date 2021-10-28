Владимир Путин поздравил с днем рождения кировчанку, справившую 100-летний юбилей

Пелагею Андреевну поздравили от имени главы Кирова Елены Ковалевой и президента страны Владимира Путина. Фото: admkirov.ru

Кировчанка дожила до 100-летнего возраста. 28 октября труженица тыла и ударник коммунистического труда Пелагея Волонихина справила свой юбилей. Женщину поздравил зампред городской Думы Александр Востриков, передав ей цветы и подарки от имени главы города Елены Ковалевой.

- К этой знаменательной дате Вы пришли с богатым жизненным опытом: есть на что оглянуться, что вспомнить и чем гордиться. За Вашими плечами долгий, тяжелый и честный труд на благо нашего города и всей страны. Низкий Вам поклон за Ваши трудовые подвиги и долгих лет жизни! - говорится в поздравительном адресе.

Кроме того, для Пелагеи Андреевны передали поздравление не только от главы Кирова, но и от президента страны Владимира Путина.

Пелагея Волонихина родилась в Юрьянском районе Кировской области в 1921 году. В 20-летнем возрасте она устроилась на завод №19 (ныне «Маяк»), где проработала восемь лет - сначала в должности монтажника, затем мастера и начальника ОТК. С 1950 по 1977 годы кировчанка трудилась в Кировэнерго. Женщина имеет медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне.