В Кирове открылся сквер Трудовой славы

Торжественное открытие сквера состоялось 28 октября. Фото: admkirov.ru

28 октября в Кирове состоялось открытие «Сквера Трудовой славы». На церемонии присутствовали губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава города Елена Ковалева, глава администрации Дмитрий Осипов, ветераны.

- За создание современных условий в сквере проголосовали сами жители областного центра. Затем президент России присвоил Кирову почетное звание «Город трудовой доблести». И символично, что именно в этом сквере размещены указы Президиума Верховного Совета о присвоении орденов нашим предприятиям, которые работали в годы Великой Отечественной войны, - отметил Игорь Васильев.

- Сквер Трудовой славы будет свидетельствовать о вкладе жителей нашего города в великую Победу. Это знак признательности и уважения к кировчанам, трудовой подвиг которых нельзя забывать. Я благодарю всех, кто внес вклад в то, что сквер получил новую, наполненную смыслом, вторую жизнь. Обновленная территория станет не просто точкой притяжения жителей нашего города, но и исторически значимым местом для всех поколений, - добавила Елена Ковалева.

Власти города и области вручили благодарности инициативной группе ветеранов и сотрудникам госархива за участие в создании выставки «Киров - город Трудовой доблести». Экспозиция расположилась в обновленной парковой зоне. По мнению самих инициаторов, сквер станет познавательной территорией для молодежи, а не просто уютным местом для отдыха. Ветеран завода «ЛЕПСЕ» Тамара Гринина заметила, что сквер Трудовой славы стал гордостью для всего города.

Кроме того, в будущем в нем установят стелу с изображением герба Кирова и указом президента РФ о присвоении областному центру почетного звания.

Напомним, что благоустройство сквера выполнили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».