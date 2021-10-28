Житель Уржума, убивший знакомого ножкой стула, получил 9 лет лишения свободы

Приговор суда уже вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уржуме вынесли приговор 36-летнему мужчине, который во время драки убил своего знакомого. Жителю районного центра дали 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства доказали, что 1 апреля текущего года осужденный действительно совершил преступление. В тот день он вместе с 44-летним знакомым находился в одном из домов, расположенных по переулку Никитина. Они беседовали и распивали алкоголь.

В определенный момент между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый накинулся на своего оппонента и нанес ему несколько ударов руками и ножкой стула по голове. От полученных травм потерпевший скончался.

Вскоре преступника задержали и завели на него уголовного дело. Свою вину осужденный полностью признал. Приговор уже вступил в законную силу.