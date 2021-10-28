В Кирове водитель такси не справился с управлением и врезался в фонарный столб

Судя по повреждениям автомобиля удар был достаточно сильным. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 27 октября, в Кирове произошло ДТП с участием автомобиля такси. Авария случилась в 22 часа 50 минут на улице Луганской у дома № 53/2. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, наехал на бордюр и врезался в опору уличного освещения. В результате происшествия таксист получил травмы. Потребовалась ли ему госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы.