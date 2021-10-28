В Кирове жильцы четырех многоквартирных домов остались без холодной воды

Воды не будет ориентировочно до 17.00 Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кирове жителей четырех многоквартирных домов отключили от холодного водоснабжения. Виной тому послужила авария на теплосетях. Об этом рассказали в МУП «Водоканал».

По сообщениям представителей ресурсоснабжающей компании, без воды остались по два дома на улицах Карла Маркса и Калинина в Первомайском и Ленинском районах областного центра. На месте прорыва трубопровода работает дежурная бригада специалистов.

Завершить работы и подать ресурс планируется до 17.00. До этого времени организован подвоз питьевой воды. Подробнее узнать об адресах отключения, графике и месторасположении цистерн можно здесь.