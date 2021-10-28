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Общество28 октября 2021 13:35

В Кирове жильцы четырех многоквартирных домов остались без холодной воды

Причиной отключения стала авария на трубопроводе
Алексей Романов
Алексей Романов
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Воды не будет ориентировочно до 17.00

Воды не будет ориентировочно до 17.00

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кирове жителей четырех многоквартирных домов отключили от холодного водоснабжения. Виной тому послужила авария на теплосетях. Об этом рассказали в МУП «Водоканал».

По сообщениям представителей ресурсоснабжающей компании, без воды остались по два дома на улицах Карла Маркса и Калинина в Первомайском и Ленинском районах областного центра. На месте прорыва трубопровода работает дежурная бригада специалистов.

Завершить работы и подать ресурс планируется до 17.00. До этого времени организован подвоз питьевой воды. Подробнее узнать об адресах отключения, графике и месторасположении цистерн можно здесь.