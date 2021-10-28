В Зуевском районе возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 19-летнего молодого человека

К розыску 19-летнего инвалида первой группы подключились сотрудники следственного комитета. Фото: sledcom.ru

В Зуевском районе по факту исчезновения 19-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело. В причинах пропажи инвалида 1-ой группы разбираются следователи. Об этом сообщили в Следкоме Кировской области.

По версии сотрудников ведомства, 21 октября текущего года, Денис Сафиуллин вышел из дома, расположенного в поселке Косино и не вернулся. О его местонахождении ничего не известно и по сей день. Для инвалида первой группы отсутствие ухода и постоянной медицинской помощи может быть опасно для жизни.

Волонтеры составили приметный портрет пропавшего. Рост Дениса 168-170 см. У него худощавое телосложение и коротко стриженные русые волосы. Был одет в болоньевую осеннюю куртку до пояса с капюшоном, в вязаную шапку с бело-синей полоской, футболку белого цвета, серый свитер на молнии, синие джинсы и резиновые сапоги черного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (8332) 485-274; 485-279; 485-100, 8(83337) 2-65-34; (883337) 2-60-64 или 02.