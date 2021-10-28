Кировским бюджетникам выделят более 800 миллионов рублей на зарплаты

На соцподдержку кировчан до конца года дополнительно выделят почти 300 миллионов рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области выделят 824 миллиона на зарплаты бюджетников и 73 миллиона - врачам, работающим с ковидными пациентами. Вопрос рассмотрели на пленарном заседании регионального Заксобрания.

С поправками в закон о бюджете выступила министр финансов Кировской области Лариса Маковеева. По ее докладу, доходы бюджета на 2021 год предложено увеличить на 2,8 миллиарда рублей. Причем на 2,4 миллиарда - за счет собственных доходов. Расходы же вырастут в целом на 1,9 миллиарда.

Так, увеличение межбюджетных трансфертов произведут на многие цели. К примеру, на ежемесячные выплаты на маленьких детей (3-7 лет) выделят дополнительно 258,2 миллиона рублей. Врачам, которые участвуют в борьбе с ковидом - 73,5 миллиона рублей, а на лекарства для заболевших - еще 104,5 миллиона. Кроме того, предполагается дополнительная субсидия в размере 81,6 миллиона рублей на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям кировчан, а также 150 миллионов на переселение из аварийных домов.

Помимо этого, благодаря перераспределению средств и увеличению собственных доходов на соцподдержку жителей региона выделят 291,3 миллиона рублей. Это позволит произвести все полагающиеся декабрьские выплаты уже в текущем году, а не в январе 2022 года. На поддержку здравоохранения потратят 485,4 миллиона, причем большая часть будет направлена больницам, которые помогают коронавирусным пациентам. Сельское хозяйство получит дополнительно 180 миллионов рублей. Помимо того, субсидии предусмотрены транспортным, ресурсоснабжающим организациям и другим.

В целом, по докладу Ларисы Маковеевой, дефицит бюджета уменьшится на 931,9 миллиона рублей и составит 1,2 миллиарда. В 2022-2023 году доходы вырастут за счет поступлений из федерального бюджета, которые пустят на создание дополнительных мест в учебных заведениях. В 2022 году эта сумма составит 714,8 миллиона, в 2023 - 1,9 миллиарда.

Депутаты приняли законопроект большинством голосов.