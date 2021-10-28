В Кирове водитель иномарки сбил пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет

Авария произошла уже в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 27 октября, в Кирове произошло очередное ДТП с участием пешехода. Происшествие случилось в 18 часов 35 минут на улице Солнечной у дома № 11а. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» не заметил 50-летнего мужчину, который переходил дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия кировчанин получил травмы. Потребовалась ли ему госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы.