В котельных Яранского района угля хватит только до половины зимы

Компания МУП «Вулкан» эксплуатирует 11 котельных и обеспечивает теплом практически все дома и социально-значимые объекты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Яранском районе после проведенной прокурорской проверки введен режим повышенной готовности по причине возможного срыва отопительного сезона. Главе муниципалитета внесено предостережение. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники надзорного органа выяснили, что реусурсоснабжающая компания МУП «Вулкан» не закупила нужного количества каменного угля. Вместо положенных 2,4 тыс. тонн, организация имеет в наличии лишь тысячу. В связи с этим прокурор внес руководителю предприятия представление с требованием исправить все выявленные нарушения.

Отметим, что компания МУП «Вулкан» эксплуатирует 11 котельных на территории Яранского района. Она обеспечивает теплом практически весь жилой фонд и социально-значимые объекты.