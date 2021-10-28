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Общество28 октября 2021 11:39

В котельных Яранского района угля хватит только до половины зимы

Ресурсоснабжающая компания закупила топлива почти в 2,5 раза меньше нужного
Алексей Романов
Алексей Романов
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Компания МУП «Вулкан» эксплуатирует 11 котельных и обеспечивает теплом практически все дома и социально-значимые объекты

Компания МУП «Вулкан» эксплуатирует 11 котельных и обеспечивает теплом практически все дома и социально-значимые объекты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Яранском районе после проведенной прокурорской проверки введен режим повышенной готовности по причине возможного срыва отопительного сезона. Главе муниципалитета внесено предостережение. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники надзорного органа выяснили, что реусурсоснабжающая компания МУП «Вулкан» не закупила нужного количества каменного угля. Вместо положенных 2,4 тыс. тонн, организация имеет в наличии лишь тысячу. В связи с этим прокурор внес руководителю предприятия представление с требованием исправить все выявленные нарушения.

Отметим, что компания МУП «Вулкан» эксплуатирует 11 котельных на территории Яранского района. Она обеспечивает теплом практически весь жилой фонд и социально-значимые объекты.