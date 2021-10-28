В Кирове ликвидировали крупную аварию на теплосетях

Работы осложнялись тем, что трубопровод находился на глубине 3,5 и требовал полной замены. Фото: admkirov.ru

В Кирове ликвидировали серьезную утечку трубопровода на улице Милицейской у дома №21. На настоящее время водоснабжение полностью восстановлено. Об этом сообщили в администрации города.

По информации сотрудников МУП «Водоканал» авария на теплосетях произошла 25 октября. На место оперативно выехали 3 дежурных бригады в количестве 10 человек и 7 единиц спецтехники. Работы осложнялись тем, что трубопровод находился на глубине 3,5 и требовал полной замены. Кроме того, намокший песчаный грунт постоянно осыпался и привносил дополнительные трудности.

На протяжении всего времени восстановительных работ в зону отключения был организован подвоз питьевой воды. В скором времени начнутся работы по благоустройству. На участке установят бордюрный камень и проведут асфальтирование проезжей части.