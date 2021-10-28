В Кировской области с 30 октября вводятся новые ограничения

Общепиту разрешено продавать товары и продукцию навынос и с помощью доставки Фото: Иван МАКЕЕВ

Начиная с субботы, 30 октября, в Кировской области начнут действовать дополнительные ограничения. Принятые жесткие меры должны снизить риск распространения опасной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Согласно подписанному документу, вводится запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00. Под новые ограничения попали бары, рестораны, клубы, кинотеатры, парки развлечений, цирк, детские игровые зоны и дома культуры.

При этом общепиту разрешено продавать товары и продукцию навынос и с помощью доставки. Не будет остановлена деятельность кафе и буфетов, которые расположены на территории предприятий, а также авто и ж/д вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций и придорожных заведений общественного питания.

Непривитым гражданам старше 60 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и по возможности перевести их на дистанционный формат работы. За это время, при отсутствии медицинских противопоказаний, им предлагают вакцинироваться.