Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 октября 2021 10:37

В Кировской области с 30 октября вводятся новые ограничения

Вынужденные меры направлены на сдерживание распространения коронавируса
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Общепиту разрешено продавать товары и продукцию навынос и с помощью доставки

Общепиту разрешено продавать товары и продукцию навынос и с помощью доставки

Фото: Иван МАКЕЕВ

Начиная с субботы, 30 октября, в Кировской области начнут действовать дополнительные ограничения. Принятые жесткие меры должны снизить риск распространения опасной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Согласно подписанному документу, вводится запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00. Под новые ограничения попали бары, рестораны, клубы, кинотеатры, парки развлечений, цирк, детские игровые зоны и дома культуры.

При этом общепиту разрешено продавать товары и продукцию навынос и с помощью доставки. Не будет остановлена деятельность кафе и буфетов, которые расположены на территории предприятий, а также авто и ж/д вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций и придорожных заведений общественного питания.

Непривитым гражданам старше 60 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и по возможности перевести их на дистанционный формат работы. За это время, при отсутствии медицинских противопоказаний, им предлагают вакцинироваться.