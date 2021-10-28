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Здоровье28 октября 2021 9:51

За сутки в Кировской области COVID-19 подтвердился у 253 человек

На дому лечатся более 10 тысяч пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
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В стационарах региона от коронавируса продолжают лечение свыше 5 тысяч жителей области

В стационарах региона от коронавируса продолжают лечение свыше 5 тысяч жителей области

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области, по данным оперштаба на 28 октября, выявили 253 новых случая заражения коронавирусом. За предыдущие сутки выписали 472 человека.

Число пациентов в инфекционных стационарах с COVID-19 составляет 5378. В отделении реанимации и интенсивной терапии врачи оказывают помощь 205 жителям региона, 53 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 588. В амбулаторных условиях лечатся 10 809 кировчан.

В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 876 человек. За сутки вакцинировался 9191 житель области.