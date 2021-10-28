Кировская УК незаконно отводила талые воды с крыши дома в его подвал

Управляющей компании направили претензию с требованием устранить нарушения. Фото: pixabay.com

В Кирове УК незаконно отводила талые и дождевые воды с крыши дома в подвал. Как рассказали в пресс-службе «Водоканала», в компанию обратились жильцы дома №15/3 по улице Производственной. Именно они сообщили о нарушениях.

После жалоб кировчан специалисты провели проверку. Выяснилось, что управляющая компания действительно незаконно отводила талые воды с крыши в подвал дома. В УК направили претензионное письмо с требованием устранить нарушение.

«Водоканал» поясняет: система хозяйственно-бытовой канализации предназначена только для жидких бытовых отходов. С талой водой в нее могут попасть листья, ветки и другой мусор, которые засорят ее и из-за чего подвал может затопить.

Кировчан призывают пользоваться канализацией только по назначению.