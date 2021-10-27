За 9 месяцев от укусов клещей пострадали 22 тысячи кировчан

Из-за укусов клещей заболели почти 200 кировчан. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кировской области закончился сезон активности клещей. Итоги подвел региональный Роспотребнадзор.

За 9 месяцев 2021 года в больницы из-за укусов клещей обратились 22196 кировчан, среди них - 3399 детей. Пик обращений пришелся на май. Всего за сезон зафиксировано 107 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 72 - боррелиозом. Один из них, к сожалению, закончился летальным исходом. Причиной стал отказ пациента от госпитализации и отсутствие прививки от заболевания.

Кировчанам напоминают, что для защиты от клещевого энцефалита необходимо вовремя вакцинироваться - дважды в год. Первую прививку желательно ставить осенью, вторую - ранней весной.