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Происшествия27 октября 2021 16:59

В Яранске женщина ложно обвинила супруга в избиении их ребенка

В итоге уголовное дело завели на нее саму
Маргарита Акагиева
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Женщина написала донос на собственного мужа.

Женщина написала донос на собственного мужа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Яранске женщина написала донос на собственного мужа - якобы за избиение ее ребенка. Впоследствии оказалось, что она оболгала супруга. Об этом рассказали в областном Следкоме.

Женщина просила привлечь мужа к уголовной ответственности, поскольку тот неоднократно бил их маленького сына - по ее словам. При этом она прекрасно знала об ответственности за клевету. Правоохранители провели проверку, не нашли никаких доказательств, и жительнице Яранска пришлось сознаться, что ничего подобного не происходило и она оговорила супруга. Ее муж никогда не бил их ребенка.

Теперь уголовная ответственность грозит самой женщине. Возбуждено дело по факту заведомо ложного доноса с обвинением в тяжком преступлении. Максимальная санкция по этой статье - лишение свободы на срок до трех лет.