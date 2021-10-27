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Общество27 октября 2021 16:12

В Вятскополянском районе пенсионерка живет в доме с неработающей системой отопления

Местная администрация не реагирует на ее жалобы
Анастасия Калашникова
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В доме необходим ремонт системы отопления, которым должен заниматься собственник - местная администрация.

В доме необходим ремонт системы отопления, которым должен заниматься собственник - местная администрация.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вятскополянском районе пенсионерка живет в доме с неработающей системой отопления. В ситуацию вмешалась областная прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверка прошла по жалобе самой женщины. Выяснилось, что система отопления действительно не работает. Специалисты также установили, что ее дом находится в муниципальной собственности, степень износа составляет 34%. Здание нуждается в капремонте, включающем в себя замену газового котла. А администрация Краснополянского городского поселения не реагирует на жалобы пенсионерки.

Межрайонный прокурор направил в суд иск с требованием обязать собственника жилья провести капремонт в доме. Результаты его рассмотрения и устранение нарушений контролируются ведомством.