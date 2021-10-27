В доме необходим ремонт системы отопления, которым должен заниматься собственник - местная администрация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вятскополянском районе пенсионерка живет в доме с неработающей системой отопления. В ситуацию вмешалась областная прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверка прошла по жалобе самой женщины. Выяснилось, что система отопления действительно не работает. Специалисты также установили, что ее дом находится в муниципальной собственности, степень износа составляет 34%. Здание нуждается в капремонте, включающем в себя замену газового котла. А администрация Краснополянского городского поселения не реагирует на жалобы пенсионерки.

Межрайонный прокурор направил в суд иск с требованием обязать собственника жилья провести капремонт в доме. Результаты его рассмотрения и устранение нарушений контролируются ведомством.