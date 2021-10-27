В Кирове на нерабочей неделе уменьшат количество автобусов и троллейбусов на дорогах

Во время нерабочей недели ожидается снижение пассажиропотока. Фото: admkirov.ru

В Кирове изменится расписание общественного транспорта на нерабочей неделе. Об этом сообщает горадминистрация.

С 30 октября по 7 ноября автобусы и троллейбусы будут ходить по расписанию выходного дня. Это связано с тем, что на нерабочей неделе ожидается снижение пассажиропотока. Все маршруты будут действовать, однако количество машин на них уменьшится.

Кировчанам сообщают, что с актуальным расписанием можно ознакомиться на этом сайте. Претензионный центр «ЦДС» будет работать по следующему графику:

- 1 и 2 ноября - с 8 до 18 часов;

- 3 ноября - с 8 до 16 часов;

- с 4 по 7 ноября - выходные дни;

- с 8 ноября - в обычном режиме.

Горожанам также напоминают о необходимости носить маски в общественном транспорте.