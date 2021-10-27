С июля 2022 года в Кирове на 8,3% увеличится тариф на тепло

Плата за теплоснабжение вырастет со следующего лета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Плата за тепло для кировчан снова вырастет. Тариф увеличится на 8,3% с июля 2022 года. Такое решение приняли 27 октября на заседании депутатов кировской Гордумы.

Вопрос увеличения платы поднял руководитель РСТ Максим Михайлов. По его словам, таковы условия концессионного соглашения с ПАО «Т Плюс». В минувшем году рост тарифов на ЖКХ составил 4,2%, и в итоге ресурсоснабжающая компания недополучила 117 миллионов рублей, а из областного бюджета выделили более 41 миллиона рублей в качестве субсидии. Поэтому, по словам Михайлова, в 2022 году необходимо вернуть условия соглашения и учесть итоги сдерживания роста платы.

С доводами главы кировского РСТ согласились 19 депутатов. «Против» голосовали четверо. Воздержались - пять.