В Кирове водитель иномарки сбил мужчину прямо на пешеходном переходе

Во время ДТП пострадавший пешеход шел по нерегулируемому пешеходному переходу Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 26 октября, в Кирове произошло очередное ДТП, в котором пострадал пешеход. Инцидент случился в 18 часов на Хлебозаводском проезде у дома № 11/1. Об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля «Митсубиси» не смог вовремя нажать на тормоза при виде 54-летнего пешехода. В результате мужчина получил травмы. Насколько они оказались серьезными, а также потребовалась ли ему госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 6 ДТП, в которых один человек погиб и 6 получили травмы.