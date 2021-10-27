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Общество27 октября 2021 13:01

В Кирове десятки домов вновь остались без холодной воды

Причиной стали восстановительные работы на теплосетях
Алексей Романов
Алексей Романов
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Без воды люди будут сидеть до завершения ремонтных работ

Без воды люди будут сидеть до завершения ремонтных работ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В десятках домов Первомайского и Нововятского районов Кирова отключили холодную воду. Без ресурса жильцы остались из-за аварии на теплосетях. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации представителей ресурсоснабжающей компании, холодное водоснабжение временно отсутствует в некоторых домах по улицам Милицейской, Ленина, Свободы, Орджоникидзе, Советской и Молодой Гвардии.

В зону отключения организован подвоз питьевой воды. Подробнее узнать о точных адресах и месторасположении цистерн можно на сайте.