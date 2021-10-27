В Кирове предприятие, загрязнявшее воздух в Озерках, оштрафовали на 50 тысяч рублей

За год к ответственности привлекли 18 кировских предприятий, загрязняющих воздух в Озерках. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кирове признали виновным местное предприятие, загрязняющее воздух в Озерках. Как сообщает областное правительство, решение суда вступило в силу.

Так, еще осенью минувшего года региональное Минохраны окружающей среды зафиксировало факт сжигания отходов на промплощадке на улице Мостовой. На предприятие, «СТЭП плюс», составили протокол, и направили материалы в суд. Юрлицо признали виновным и назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Однако приговор показался руководству незаконным, и его решили обжаловать. Жалоба осталась без удовлетворения, решение суда - без изменений.

Всего за год к административной ответственности привлекли 18 предприятий за загрязнение воздуха в Озерках. В итоге большинство из них, получив предписания прокуратуры об устранении нарушений, модернизировали производства. К примеру, ООО «Энерго» установило газоочистное оборудование, а на провинившемся «СТЭП плюс» создали условия для работы без возгораний.