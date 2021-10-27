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Происшествия27 октября 2021 12:40

Житель Татарстана предстанет перед судом за смертельную драку в Уржумском районе

Молодому человеку грозит тюремный срок
Алексей Романов
Алексей Романов
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Все материалы уголовного дела уже переданы в суд, где подозреваемому вынесут окончательный приговор

Все материалы уголовного дела уже переданы в суд, где подозреваемому вынесут окончательный приговор

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уржумском районе перед судом предстанет 19-летний житель Республики Татарстан. Молодой человек подозревается в нанесении смертельных травм. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

По версии сотрудников ведомства, в ночь с 23 по 24 июля текущего года две компании отдыхали и распивали алкоголь на берегу озера Шайтан Уржумского района. В определенный момент между подозреваемым и 25-летним потерпевшим произошел конфликт. Молодые люди отошли от окружающих, чтобы выяснить отношения. В результате удара, который подозреваемый нанес своему оппоненту, тот скончался. На жителя соседней Республики завели уголовное дело.

На сегодняшний день расследование завершено. Все материалы переданы в суд для вынесения окончательного приговора.