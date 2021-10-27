С 29 октября в Кировской области изменится расписание пригородных поездов

Новое расписание будет действовать до завершения ремонтных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начиная с пятницы, 29 октября, в Кировской области изменится расписание электричек. Это связано с проведением ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в региональном отделении ГЖД.

Так, пригородные поезда № 6374, № 6474, № 6475, № 6375 с сообщениями Киров - Яр, Яр - Глазов, Глазов - Яр, Яр - Киров будут отправляться в 1.40, 5.03, 7.23, 9.05 и прибывать на конечные станции в 4.52, 5.46, 8.07 и 11.50 соответственно.

Отметим, что во время поездки, полицейские проверяют, как пассажиры соблюдают масочный режим. Нарушителям грозит штраф от 3 до 30 тысяч рублей. Подробнее ознакомится с расписания электричек всех пригородных направлений можно на сайте.