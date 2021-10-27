Кировский перевозчик закупил 117 автобусов за миллиард рублей

Предприятие закупило 50 машин категории М2 и еще 60 - категории М3. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Киров до конца года поступят 117 новых автобусов. По информации с сайта госзакупок, на них потратят более миллиарда рублей. Заказчиком стал АО «КировПассажирАвтоТранс».

Компания объявила два аукциона по выбору поставщика машин. Перевозчику требуются 50 автобусов категории М2 и еще 67 - категории М3. Заявку на проведение аукционов подали еще в начале октября. По итогам конкурс состоялся, поставщики нашлись.

Так, аукцион на поставку 50 машин выиграла подмосковная фирма. Сумма контракта составила 155 миллионов рублей. Второй договор заключат с компанией из Нижегородской области. Его стоимость - более 870 миллионов рублей.