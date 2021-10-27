За сутки в Кировской области коронавирусом заразились 248 человек

В инфекционных стационарах области лечатся 5311 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области, по данным оперштаба на 27 октября, выявили 248 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки выписали 482 человека.

Число пациентов в инфекционных стационарах с COVID-19 составляет 5311. В отделении реанимации и интенсивной терапии врачи оказывают помощь 199 жителям региона, 48 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 585. В амбулаторных условиях лечатся 11489 кировчан.

В медучреждениях прошли компьютерную томографию легких 913 человек. За сутки вакцинировался 8481 житель области.