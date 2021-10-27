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Общество27 октября 2021 10:58

В Кирове продолжают работу мобильные пункты вакцинации домашних животных

Привить своего любимца можно бесплатно
Алексей Романов
Алексей Романов
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Перед вакцинацией домашнее животное проверят на наличие чипа, бирки или клейма. Фото: kirovreg.ru

Перед вакцинацией домашнее животное проверят на наличие чипа, бирки или клейма. Фото: kirovreg.ru

Кировчанам предлагают привить свое домашнее животное от бешенства. Вакцинировать четвероногого питомца можно бесплатно при наличии у него чипа, бирки или клейма. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

В четверг, 28 октября, с 15.00 до 17.00 мобильный ветеринарный пункт будет работать у входа на территорию «Дворца творчества - Мемориал». Если ваше домашнее животное еще не чипировано, то сделать это можно прямо на месте. Однако за эту процедуру уже придется заплатить.

Привить питомцев можно в любой день в подразделениях государственной ветеринарной службы по адресам:

- Сельскохозяйственный проезд, д. 6 (тел. 27-27-51);

- ул. Орловская, д. 26, (тел. 37-32-14);

- ул. Пушкина, д. 32 а, (тел. 31-13-72);

- ул. Боровицкая, д. 38, п. Порошино (тел. 8(922)958-89-87);

- ул. Октябрьская, д. 38, мкр. Лянгасово (тел. 25-54-77).