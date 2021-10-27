В Мурашинском районе водитель «Ауди» насмерть сбил пешехода

Водитель иномарки мог не заметить пешехода из-за темного времени суток. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 26 октября, в Мурашинском районе произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась в 20 часов 20 минут на 2 км автодороги на подъезде к Мурашам. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «Ауди» не заметил 40-летнего пешехода, который шел по краю дороги в попутном направлении. В результате происшествия мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте.

За прошедшие сутки, на территории Кировской области произошло 6 ДТП, в которых один человек погиб и 6 получили травмы.