В Кирове первоклассник угнал велосипед с крыльца школы

Сумма материального ущерба превысила 10 тысяч рублей. Фото: Михаил ПАТЛИС

В Кирове состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Как сообщает горадминистрация, разбирались случаи жителей Первомайского района.

Так, шесть родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Одного подростка оштрафовали на 500 рублей за то, что он находился пьяным в общественном месте. Двум детям вынесли выговор - поскольку те еще не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Так, один мальчик, первоклассник, украл чужой велосипед с крыльца школы. Материальный ущерб составил 10150 рублей. Второй избил своего знакомого в ходе ссоры.

Всего на заседании рассмотрели 13 дел. С подростками и их родителями провели индивидуальную профилактическую работу.