Кировчане не смогут посетить МФЦ без QR-кода

Для посещения офиса необходимо предварительно записаться на прием. Фото: kirovreg.ru
Кировские МФЦ можно будет посетить без QR-кода. Но не всем. Разъяснения дает региональное правительство.
Как и в большинство общественных мест области, в МФЦ сейчас нельзя прийти без QR-кода. Без этого не выйдет получить государственные и муниципальные услуги, забрать готовые документы и так далее. Правило распространяется и на сопровождающих.
Однако посетить офис можно и без кода - в следующих случаях:
- необходимо зарегистрироваться на Госуслугах, подтвердить и восстановить учетную запись;
- напечатать сертификат с QR-кодом;
- если вы записались на прием до 23 октября.
Во всех остальных случаях необходимо предъявить код. Кроме того, для получения услуг, как и прежде, необходима предварительная запись. Без нее кировчане смогут только подать заявления по услугам Росреестра, забрать готовые документы или обратиться по поводу аккаунта на Госуслугах.
Записаться на прием в МФЦ можно по телефонам 8-800-707-43-43 и 27-27-50 и на сайте по этой ссылке.