Кировчане не смогут посетить МФЦ без QR-кода

Для посещения офиса необходимо предварительно записаться на прием. Фото: kirovreg.ru

Кировские МФЦ можно будет посетить без QR-кода. Но не всем. Разъяснения дает региональное правительство.

Как и в большинство общественных мест области, в МФЦ сейчас нельзя прийти без QR-кода. Без этого не выйдет получить государственные и муниципальные услуги, забрать готовые документы и так далее. Правило распространяется и на сопровождающих.

Однако посетить офис можно и без кода - в следующих случаях:

- необходимо зарегистрироваться на Госуслугах, подтвердить и восстановить учетную запись;

- напечатать сертификат с QR-кодом;

- если вы записались на прием до 23 октября.

Во всех остальных случаях необходимо предъявить код. Кроме того, для получения услуг, как и прежде, необходима предварительная запись. Без нее кировчане смогут только подать заявления по услугам Росреестра, забрать готовые документы или обратиться по поводу аккаунта на Госуслугах.

Записаться на прием в МФЦ можно по телефонам 8-800-707-43-43 и 27-27-50 и на сайте по этой ссылке.