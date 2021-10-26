Кировский пограничник, прошедший Великую Отечественную войну, отметил 99-летие

Александр Вылегжанин с молодыми пограничниками в День памяти и скорби у Вечного огня. Фото: Александр ЛОБАНОВ

Сегодня исполнилось 99 лет кировчанину Александру Вылегжанину. Он прошел Великую Отечественную войну и стал примером для многих, кто связал свою жизнь с военной службой.

Александр Александрович родился в селе Спас-Талица Оричевского района 26 октября 1922 года. В 1940 году отправился на службу в погранвойска на Дальнем Востоке. Во время Великой Отечественной войны в 1942 году вошел в состав 70-й Армии под командованием Рокоссовского и со своим артиллерийским расчетом и с 45-миллиметровой противотанковой пушкой дошел до Курской Дуги и затем отправился дальше на запад. Освобождал Житомир, Бердичев, Радомышль, Варшаву. Среди многочисленных наград ветерана - медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

После войны Александр Вылегжанин работал в органах госбезопасности. Сейчас он на пенсии. Александра Александровича отличают неизменные физическая активность, общительность и оптимизм. По словам ветерана, он с удовольствием встречается с молодыми пограничниками, активно участвует в жизни региональной общественной организации «Граница». А еще любит читать книги и выпить для здоровья рюмочку перцовки на обед.

Весь день 99-летний пограничник принимает по телефону поздравления от родных, друзей и ветеранов пограничной службы.