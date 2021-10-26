В Кирове проверки масочного режима в общественном транспорте стали ежедневными

Полицейские вправе потребовать покинуть салон общественного транспорта пассажиров, находящихся без маски. Фото: admkirov.ru

В Кирове сотрудники полиции проводят ежедневные рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Пассажирам без средств индивидуальной защиты грозит административное наказание. Об этом сообщили в администрации города.

Во вторник, 26 октября, полицейские совместно с представителями отдела транспорта администрации города проинспектировали автобусы и троллейбусы на остановке у кировского цирка. По словам стражей порядка, водители и кондукторы чаще всего ответственно подходят к профилактическим мерам.

Куда чаще нарушителей выявляют среди пассажиров. Большинство из них надевают маску сразу, как только увидят сотрудников правоохранительных органов. Но не обходится и без штрафных санкций.

Непослушным кировчанам грозит штраф от 3 до 30 тысяч рублей. Кроме того, в случае отсутствия средств индивидуальной защиты сотрудники полиции вправе потребовать покинуть салон общественного транспорта.