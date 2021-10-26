В Кирове собираются продлить маршруты автобусов №9, 12 и 38

Депутаты обсудили вопрос с транспортным обслуживанием кировчан в 2022 году. Фото: admkirov.ru

Депутаты кировской Гордумы обсудили вопрос общественного транспорта в областном центре. А именно - ситуацию с обслуживанием населения в 2022 году.

Доклад об условиях контракта подготовил для народных избранников начальник отдела транспорта Артем Драчков. По его словам, при составлении были учтены предложения, поступившие за год от кировчан, депутатов и перевозчиков. В итоге сформировались 12 лотов, в том числе один - на обслуживание троллейбусов.

Так, маршруты скорректировали в зависимости от развития микрорайонов и потребностей горожан. К примеру, по плану, автобусы №9, 12, 38 будут ходить до ТЦ «Макси» на Луганской. Это позволит также разгрузить улицы Кольцова и Упита. Решено также увеличить количество машин на маршруте №5, а на №2 - заменить их более вместительными. Это планируется сделать для улучшения транспортной доступности поселка Ганино, ЖК «Чистые пруды» и «Салют».

По условиям контракта, перевозчики обязаны соблюдать расписание, обеспечивать персонал фирменной одеждой, заботиться о чистоте и дезинфекции салонов машин.

Депутаты одобрили идею обновления подвижного состава. Кроме того, народные избранники рекомендовали увеличить количество штрафных санкций по отношению к недобросовестным перевозчикам.

- В прошлом году поступали жалобы от жителей микрорайонов Коминтерновский и Радужный по поводу нарушения расписания. Важно, чтобы перевозчики соблюдали график движения, в особенности осуществляя последние рейсы на удаленных маршрутах, - заметила глава города Елена Ковалева.

Соблюдение всех требований контракта будут контролировать в ходе ежедневных рейдов в общественном транспорте.