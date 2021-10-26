В Кирове 26 октября тысячи жителей остались без холодной воды

Ремонтные работы в большинстве своем займут практически весь рабочий день.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Кирове без холодной воды остались десятки домов. 26 и 27 октября «Водоканал» проводит отключения по всему городу. Причиной стали ремонтные работы на сетях.
26 октября без воды останутся горожане, живущие по следующим адресам:
Первомайский район
С 00 до 18 часов:
- ул. Милицейская, 21, 22, 23, 23/А, 24/А, 28/А, 36/А;
- ул. Ленина, 121, 123, 125;
- ул. Свободы, 134, 138, 139.
С 09.30 до 18.00:
- ул. Свободы, 59, 63;
- ул. Московская, 6 23/А, 25/Д, 25/Г;
- ул. Преображенская, 26, 28, 28/А, 30/А.
С 09 до 18 часов:
- ул. Преображенская, 21/А, 23/А.
С 09 до 16 в Порошино:
- ул. Порошинская, 35, 35/А, 41/К, д. 44-90;
- ул. Боровицкая;
- пер. Крайний;
- пер. Лесной;
- ул. Спортивная;
- ул. Троицкая;
- ул. Балабановская.
Ленинский район
С 9 до 17 часов:
- ул. Солнечная, 31, 31/1, 31/2;
- ул. Р. Юровской, 1, 3, 5, 9;
- Производственная, 29/В, 29/3, 31, 31/Б, 33, 33/А, 33/Б;
- ул. Базовая, 2, 2/1, 3/1, 3/А, 5, 7.
Октябрьский район
С 00 до 17 часов:
- ул. Нолинская, 17, 19.
27 октября без воды останутся жители Нововятска. С 9 до 17 часов подачи не будет по следующим адресам:
- ул. Лесная;
- ул. Рухлядьева, 12-26, 28, 29, 31, 33, 35, 37;
- пер. Парковый, 1, 2, 3, 4, 5, 7;
- ул. Рябиновая;
- ул. Кленовая;
- ул. Володарского, 23-48;
- ул. Цветочная;
- ул. Труда;
- ул. Горная, 9-15;
- ул. Свободы, 13-18.
В зону отключений организуют подвоз питьевой воды. Узнать, куда именно, можно на сайте компании.