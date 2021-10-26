В Кирове 26 октября тысячи жителей остались без холодной воды

Ремонтные работы в большинстве своем займут практически весь рабочий день. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове без холодной воды остались десятки домов. 26 и 27 октября «Водоканал» проводит отключения по всему городу. Причиной стали ремонтные работы на сетях.

26 октября без воды останутся горожане, живущие по следующим адресам:

Первомайский район

С 00 до 18 часов:

- ул. Милицейская, 21, 22, 23, 23/А, 24/А, 28/А, 36/А;

- ул. Ленина, 121, 123, 125;

- ул. Свободы, 134, 138, 139.

С 09.30 до 18.00:

- ул. Свободы, 59, 63;

- ул. Московская, 6 23/А, 25/Д, 25/Г;

- ул. Преображенская, 26, 28, 28/А, 30/А.

С 09 до 18 часов:

- ул. Преображенская, 21/А, 23/А.

С 09 до 16 в Порошино:

- ул. Порошинская, 35, 35/А, 41/К, д. 44-90;

- ул. Боровицкая;

- пер. Крайний;

- пер. Лесной;

- ул. Спортивная;

- ул. Троицкая;

- ул. Балабановская.

Ленинский район

С 9 до 17 часов:

- ул. Солнечная, 31, 31/1, 31/2;

- ул. Р. Юровской, 1, 3, 5, 9;

- Производственная, 29/В, 29/3, 31, 31/Б, 33, 33/А, 33/Б;

- ул. Базовая, 2, 2/1, 3/1, 3/А, 5, 7.

Октябрьский район

С 00 до 17 часов:

- ул. Нолинская, 17, 19.

27 октября без воды останутся жители Нововятска. С 9 до 17 часов подачи не будет по следующим адресам:

- ул. Лесная;

- ул. Рухлядьева, 12-26, 28, 29, 31, 33, 35, 37;

- пер. Парковый, 1, 2, 3, 4, 5, 7;

- ул. Рябиновая;

- ул. Кленовая;

- ул. Володарского, 23-48;

- ул. Цветочная;

- ул. Труда;

- ул. Горная, 9-15;

- ул. Свободы, 13-18.

В зону отключений организуют подвоз питьевой воды. Узнать, куда именно, можно на сайте компании.