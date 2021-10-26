Прокуратура провела проверку из-за прорыва водовода в Кирово-Чепецке

Коммунальная авария в Кирово-Чепецке произошла вечером 24 октября на улице Алексея Некрасова. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Прокуратура заинтересовалась аварией на водоводе в Кирово-Чепецке, из-за которой две тысяч горожан остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После прорыва водовода близ кольцевой развязки Чепецка сотрудники прокуратуры провели проверку. В ходе ее выяснилось, что участок дороги ремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчиком стал «Вятавтодор», который обязан был восстановить дорогу от улицы Ленина до ж/д переезда «Боево». Это участок улицы Братьев Васнецовых, включая перекресток улиц 60 лет Октября и Алексея Некрасова, и перекресток с проспектом Мира.

Как оказалось, в 2021 году в районе коммунальной аварии сделали новые коммуникации, дорогу использовали. Однако заказчик не принял ремонтные работы в полном объеме. В итоге по фактам нарушения законов «Водоканалу» и «Вятавтодору» выдали представления.

Аварию устранили 25 октября в 19.50. По состоянию на утро 26 октября подачу воды частично возобновили - по информации прокуратуры; областное ГУ МЧС сообщает о восстановлении водоснабжения в полном объеме. Городская прокуратура контролирует устранение нарушений.