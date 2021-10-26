Более 50% сотрудников кировского АТП привились от коронавируса

Достичь коллективного иммунитета на предприятии, провакцинировав 70% сотрудников, планируют уже к середине ноября. Фото: admkirov.ru

На Кировском автотранспортном предприятии продолжается массовая вакцинация сотрудников. За прошедший день защиту от опасного заболевания получили еще 70 работников. Прививки ставили в мобильном пункте, который расположился прямо на базе организации. Об этом сообщили в администрации города.

По словам генерального директора АО «Автотранспортное предприятие» Дениса Пырлога, кондукторам ежедневно приходится контактировать с большим количеством пассажиром и подвергаться высокому риску заражения. Вакцинация является самым оптимальным вариантом снизить вероятность заболеть к минимуму. Руководитель сам подал пример своим подчиненным и поставил прививку.

Отметим, что сотрудникам предприятия на выбор предлагается два препарата: «Спутник Лайт» и «Спутник V». Достичь коллективного иммунитета, привив 70% работников, планируется уже у середине ноября.