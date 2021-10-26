В Кирово-Чепецком районе «КАМАЗ» с прицепом сбил пешехода на трассе

Авария произошла ранним утром. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 25 октября, в Кирово-Чепецком районе водитель «КАМАЗа» cбил пешехода. Происшествие случилось в 5 часов 50 минут на 33 км трассы Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 58-летний водитель грузового автомобиля «КАМАЗ» с прицепом не заметил 55-летнего пешехода, который шел по обочине дороги в попутном направлении. В результате аварии мужчина получил травмы. Насколько серьезными они оказались, а также потребовалась ли ему госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы.