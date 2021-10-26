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Здоровье26 октября 2021 10:33

За сутки в Кировской области COVID-19 заболели еще 245 человек

На дому лечатся свыше 12 тысяч пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
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В отделениях реанимации медики борются за жизни 204 жителей области

В отделениях реанимации медики борются за жизни 204 жителей области

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области, по данным оперштаба на 26 октября, выявили 245 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки выписан 651 человек.

Число пациентов в инфекционных стационарах с COVID-19 составляет 5325. В отделении реанимации и интенсивной терапии врачи оказывают помощь 204 жителям региона, 48 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 583 В амбулаторных условиях лечатся 12018 кировчан.

В медучреждениях прошли компьютерную томографию легких 846 человек. За сутки вакцинировались 6066 жителей области.