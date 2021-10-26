В одном из магазинов Кирова продавали просроченные свиные языки

Утилизировать просроченные свиные субпродукты должны до 18 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

В одном из оптово-розничных магазинов Кирова торговали просроченными свиными языками. Субпродукты с давно истекшим сроком годности лежали на прилавках. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Сотрудники контрольно-надзорного органа изъяли недопустимую к продаже продукцию и поместили ее в специально изолированное помещение. Утилизировать товар сотрудники магазина обязаны до 18 ноября.

На директора и продавца составили протоколы об административном правонарушении. Им назначили наказание в виде штрафа в размере 10 000 и 3000 рублей. Подтвердить исполнение требования Россельхознадзора хозяин магазина должен документально.