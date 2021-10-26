В Кирове отремонтировали еще четыре улицы

На участках восстановили тротуары и проезжую часть. Фото: admkirov.ru

В Кирове закончился ремонт еще четырех участков улиц. Как сообщили в горадминистрации, 25 октября прошла приемка Студенческого проезда, улицы Энтузиастов, улицы Бассейной в Порошино и дорогу от деревни Лихачи до деревни Рубцы.

На состояние Студенческого проезда горожане жаловались неоднократно - как проезжей части, так и тротуаров. Сейчас от улицы Московской до Лепсе уложили новый асфальт, обустроили съезды и сделали пешеходную зону. Правда, последняя слегка поменяла свой маршрут: ее перенесли ближе к проезжей части.

На улице Энтузиастов восстановили тротуар, ведущий к остановке, и проезжую часть. Территорию вдоль пешеходных зон как на этом участке, так и на предыдущем, в 2022 году засеют газоном.

На двух последних отремонтированных отрезках также провели ремонт проезжей части, которая в межсезонье становилась практически непроезжей.

Сейчас подрядчик ведет работы на улице 60 лет СССР в Костино. Восстановление планируется завершить в течение двух дней.