Двух жителей Верхошижемского района осудят за избиение и похищение человека

Вскоре злоумышленники предстанут перед судом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области осудят двоих мужчин за похищение человека. Об этом сообщают Следком и прокуратура региона.

Инцидент произошел вечером 13 июня в Верхошижемском районе. Местный 40-летний житель избил чью-то машину, и 21-летний хозяин «ласточки» избил уже его, использовав деревянную палку. Известно, что хулиган, повредивший авто, серьезно пострадал за свое хулиганство - ему сломали руку. На этом месть не кончилась: молодой человек вместе со своим другом закинули обидчика в багажник машины и повезли в другой район.

На счастье похищенного, им встретилась машина автоинспекторов. Требование об остановке водитель проигнорировал, и началось преследование. В итоге машину догнали, остановили, а из багажника извлекли избитого мужчину. Злоумышленников задержали, по факту произошедшего возбудили уголовное дело - за похищение и причинение тяжкого вреда здоровью.

На днях расследование завершилось, материалы направили в суд. За одно только похищение приятелям грозит до пяти лет лишения свободы - на каждого.