В Кирово-Чепецке почти две тысячи жителей остались без холодной воды из-за аварии на водоводе

Из-за аварии от водоснабжения отключили с десяток жилых домов и несколько соцобъектов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирово-Чепецке остались без холодной воды почти две тысячи жителей из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщили в местной горадминистрации.

Как выяснилось, вечером 24 октября на водоводе по улице Алексея Некрасова, 33 произошла авария. С 19.30 снабжение ближайших домов отключили. Под ограничение попали 1975 чепчан, живущих по адресам:

- улица Сосновая, 22/2 (5-этажный дом), 30, 32, 34,3 6/1 (полдома);

- ул. Алексея Некрасова, 29, 31/1, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41. Кроме того, воды лишились магазин «Мастер», школа № 6, детский сад № 19, Почта России (ул. А. Некрасова 29/3), стоматология «Дента Олис», парикмахерская «Ветер перемен», павильон «Колос», павильон «Мясная лавка», магазины в жилых домах, баня «Вернисаж», сообщает горадминистрация.

Ремонтные работы начались 25 октября с 08.30. Для оставшихся без ресурса жителей организовали подвоз воды на остановке на перекрестке улиц Алексея Некрасова и Луначарского. Сроки устранения аварии неизвестны.

Чепчанам напоминают номер телефона аварийной службы «Водоканала»: 4-45-14.