В Кирове частично перекроют улицы Пугачева и Калинина

На участке неподалеку от перекрестка пройдут земляные работы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове частично перекроют улицы Калинина и Пугачева. Об этом сообщили в горадминистрации.

Неподалеку от перекрестка этих улиц рабочие будут прокладывать газопровод. В связи с этим дорогу частично перекроют в районе домом №67 по улице Калинина и №4 по улице Пугачева. Ограничения вступят в силу с завтрашнего дня, 26 октября. Для проезда машин будет действовать лишь одна полоса.

На улице Калинина появятся временные дорожные знаки, запрещающие остановку на участке. Для пешеходов сделают деревянный настил. По сообщению мэрии, работы продлятся до 10 ноября.