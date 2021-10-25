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Здоровье25 октября 2021 10:55

В Кировской области коронавирусом болеют почти 18 тысяч человек

Большая часть из них - на дому
Ангелина Табрисова
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В тяжелом состоянии находятся более 200 пациентов.

В тяжелом состоянии находятся более 200 пациентов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным оперштаба на 25 октября, выявили 242 новых случая заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов и дополнительно 37 - с помощью экспресс-тестирования. За предыдущие сутки выписали 252 человек.

Число пациентов в инфекционных стационарах с COVID-19 составляет 5551. В отделении реанимации и интенсивной терапии врачи оказывают помощь 205 жителям региона, 48 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 583. В амбулаторных условиях лечится 12181 кировчанин.

В медучреждениях прошли компьютерную томографию легких 602 человека. За сутки вакцинировались 1323 жителя области.