В Кировской области коронавирусом болеют почти 18 тысяч человек

В тяжелом состоянии находятся более 200 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным оперштаба на 25 октября, выявили 242 новых случая заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов и дополнительно 37 - с помощью экспресс-тестирования. За предыдущие сутки выписали 252 человек.

Число пациентов в инфекционных стационарах с COVID-19 составляет 5551. В отделении реанимации и интенсивной терапии врачи оказывают помощь 205 жителям региона, 48 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 583. В амбулаторных условиях лечится 12181 кировчанин.

В медучреждениях прошли компьютерную томографию легких 602 человека. За сутки вакцинировались 1323 жителя области.